10 деяний, награда за которые для мусульманина равноценна совершению хаджа

Для мусульман, безусловно, ни одно деяние перед Аллахом не может сравниться с совершением хаджа и поклонению Аллаху в священных землях. К тому же, в каждом акте поклонения заключена своя мудрость и награда, и один акт поклонения не заменяет другой. Тем не менее, не все имеют возможности совершить один из столпов религии и совершить хадж.

Но есть акты поклонения, усердие за которые и стремление в которых, подобны за стремление и усердие, которое человек совершает во время хаджа.

Такими являются:

1. Поминание Аллаха от фаджра до ишрака.

Посланник Аллаха (с.г.в.) однажды сказал: «Тот, кто совершил утреннюю молитву в джамаате, после чего остался сидеть на месте и поминал Аллаха до восхода солнца, а затем совершил два ракаата, то это станет для него подобно награде, как за совершение полноценного Хаджа и Умры».

2. Посещение мечети с целью обучения.

«Кто отправится в мечеть с намерением обучаться благому или обучать других этому, тот получит воздаяние как за совершение полноценного хаджа и полноценной умры малого хаджа».

3. Посещение коллективного намаза.

«Тот, кто совершит омовение и пойдет в мечеть на обязательный намаз, получит награду хаджия в состоянии ихрама, и если он совершит Духа намаз, он получит награду, равную вознаграждению за умру».

4. Пятничный намаз.

Саид ибн Мусайиб сказал, что совершение пятничного намаза более любимее для него, чем дополнительный хадж.

5. Поклонение в месяц Зульхиджа.

«Кто проведет первые десять дней месяца Зульхиджа в поклонении, тот буден подобен тому, кто совершил хадж и умру в течение года».

6. Совершение праздничного намаза.

Сподвижники Пророка говорили, что намаз в день Ид аль-Фитр равен совершению умры, намаз в день Ид аль-Адха равен совершению хаджа».

7. Помощь близким.

Хасан аль-Басри сказал: «Удовлетворение нужды своего брата лучше для вас чем совершение хаджа за хаджем».

8. Доброе отношение к родителям.

«Не переставай оказывать почет своей матери. Находи пути к ее довольству. Поступив таким образом, ты получишь такое же вознаграждение, как если бы совершил хадж или умру».

9. Исполнение обязательных предписаний.

Согласно хадису, лучший способ достичь близости к Аллаху – это совершение обязательных предписаний. Исполнение всех обязательных дел считается лучше дополнительного нафль хаджа и умры.

10. Произнесение «Субханаллах».

«Кто произносит «Субханаллах» сто раз утром и еще сто раз вечером, подобен тому, кто совершил хадж сто раз».

Islam-Today