Праздник Курбан: что празднуют мусульмане?

Праздник Курбан мусульмане всего мира отметят 12 сентября.

Жертвоприношение или курбан является олицетворением полного подчинения верующего Аллаху и свидетельсвтом абсолютного послушания предписания Всевышнего Аллаха. Мусульманин делает жертвоприношение с этой единственной цель – доказать свою приверженность и любовь к Аллаху также как делал это пророк Ибрахим, который проявил истинное подчинение и покорность Творцу, предпочтение Его предписания даже самому дорогому, что у него могло быть – любви к сыну. Курбан в наши дни совершается в память этого прекрасного примера подчинения и покорности раба Аллаха.

Аллах Всевышний самодостаточен и не нуждается ни в чем, в том числе жертвенном мясе, курбан является символом необходимого человеком поведения посредством божественных предписаний, какими бы они нерациональными и неэкономичными они могли бы ни казались для него. Чувство веры и любви, трепета и благодарности по отношению ко Всевышнему является духом исламам и причиной поклонения в виде принесения жертвоприношения. Остальные вопросы, связанные с этим праздиком мы рассмотртим в этой статье:

День Арафат (9 день Зуль-Хиджа)

Те, кто не совершает Хадж, в этот лучший день года постятся, следуя примеру и призыву Пророка Мухаммада, Мир ему: «Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы» (В передаче Муслима, Абу-Дауда, Тирмизи) Очищаемые постом мы, как и паломники на Арафате, рассчитываем на принятие наших дуа, а также на получение саваба, многократность которого обещана в месяце Зуль-Хиджа.

Курбан-Байрам (10 день Зуль-Хиджа)

Праздник Курбан-Байрам напоминает нам о смирении и уповании на Аллаха, проявленных Пророком Ибрахимом, Мир ему. Курбан-Байрам начинают отмечать уже накануне, после вечернего намаза Дня Арафат. Всю ночь верующие проводят в намазах, чтении Священного Корана, дуа и такбирах. Утром время Праздничного намаза наступает через 15-20 минут после восхода солнца и длится до обеденного намаза. Перед этим намазом рекомендуется не принимать пищу.

Дни ат-Ташрик (11, 12, 13 дни Зуль-Хиджа)

Пророк, Мир ему, говорил: «Дни ат-Ташрика – это дни еды, питья и поминания Аллаха» (В передаче Муслима, Ахмада). Поэтому мусульмане стараются во много раз увеличить чтение Корана, зикров и такбиров. Ученые делят такбиры на две группы. Такбиры аль-мутляк произносятся в любое время суток с 1-го до 13-го дня Зуль-Хиджа (до захода солнца). Такбиры аль-мукаййид привязаны к обязательным молитвам. Их начало – после утренней молитвы в День Арафат, затем после каждого намаза вплоть до предвечерней молитвы (аль-аср) 13-го Зуль-Хиджа.

Вот наиболее распространённый из такбиров: «Аллаху акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля-Ллах; Аллаху акбар, Аллаху Акбар ва ли-Лляхи-ль-хамд»

Время жертвоприношения

Курбан совершается в течение трех дней праздника, т.е. 10, 11 и 12 числа месяца Зульхиджа, хотя предпочтительнее делать это в первый день. Нельзя совершать курбан до завершения праздничной молитвы.

Кто должен совершать курбан?

Каждый взрослый мусульманин, который имеет 613.35 г серебра или столько же в денежном эквиваленте или другие формы заработка в добавок к основному, должен совершить жертвоприношение. Каждый взрослый член семьи, который обладает такими средствами, должен совершить курбан. Если в семье таких человек несколько, то все они должны совершить курбан отдельно.

Замена курбана

Некоторые люди считают, что вместо жертвоприношения, они могут дать сумму, которые бы они потратили на это дело, бедным в качестве милостыни. Это неправильно, так как на мусульманина возложены разные формы поклонения, каждый из которых обладает своей важностью и не являются взаимозаменяемыми. Мусульманин не может заменять один акт поклонения другим. Также и курбан является независимой формой поклонения и оно не может быть заменено другим.

Каких животных приносят в жертву?

Следующие животные могут быть принесены в курбан:

1. Козел или коза страше года

2. Баран или овца старше полугода

3. Корова, бык или буйвол от двух лет

4. Верблюда или верблюдицу старше пяти лет

Овцу или козу приносят в жертву от дного человека. Более крупные животные, как корова, верблюд и т.п. могут быть принесены в жертву от семерых человек.

Положение относительно животных с физическими недостатками:

Животные со следующими недостатками не могут стать курбаном:

1. Слепое, одноглазое или увеченное животное

2. Отощалое и изможденное животное, которое не стоит на нагох

3. Животное ббез одной трети уха, носа или хвоста

4. Животное без зубов или у которого отсутствуют большиснтво зубов.

5. Животное, рожденное без ушей.

Эти животные разрешены для курбана:

1. Кастрированное животное

2. Животное без рогов. Тем не менее, если имеется рана у самого основания, то такое животное запрещено для курбана.

3. Животное без части уха, хвоста или носа меньше одной трети.

Забой животного по сунне

Для мусульманина предпочтительнее закалывать животное курбана своими собственными руками. Тем не менее, если в силу определенных причин, он не может и не хочет делать этого сам, он может попросить другого человека сделать это от его имени. В этом случае для него предпочтительнее присутствовать во время закалывания животного. Но его отсутствие во время забоя животного, не делает его курбан недействительным.

Сунной является уложить животного лицом к Кыйбле, и прочитать следующий аят Корана:

Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам! (6:79)

Самым важной молитвой во время закалывания животного как на курбан, так и в другое время является: «Бисмиллях, Аллаху Акбар» («Именем Аллаха, Велик Он»). Это делает мясо животного дозволенным для мусульманина, при соблюдении остальных условий. Если же человек намеренно не произнес слова бисмилля, это не только недействительным курбан, но и делает мясо животного запретным для употребления. Если человек забыл произнести слова поминания Аллаха ненамеренно, по забывчивости, то в этом проблем нет: курбан действителен, мясо курбана – дозволено.

Так же следует делать дуа, и до произнесения «Бисмиллях», или после этого, следует сказать:

"Аллахумма минкя ва лякя саляти нусуки ва махйайа ва мамати лилляхи раббиль-алямин ля шарикя ляху ва бизаликя умирту ва ана миналь-муслимин".

(О, Аллах! Это – от Тебя и для Тебя. Мой намаз, мой курбан, моя жизнь и моя смерть – только ради Аллаха – Господа миров, у которого нет сотоварищей. Это мне приказано, и я являюсь первым из мусульман)».

Если же кто-либо не в состоянии произщнести «Бисмиллях Аллаху Акбар» на арабском, он может сделать это на родном языке, сказав, например, на русском: «Именем Аллаха».

Мясо жертвенного животного человек может оставить себе, в этом нет ничего недозволенного, но для него предпочтительнее раздать одну треть нуждающимся, вторую третьродственникам, оставшуюся часть - себе.

Что касается раздачи жертвенного мяса, если животное, как например корова или верблюд, было принесено в жертву от нескольких человек, оно должно быть ровно поделено между ними путем точного взвешивания и разделения. Даже если сами те кто принес в жертву животное согласны разделить мясо без взвешивания, такое распределение неправильно с точки зрения шариата.

Islam-Today