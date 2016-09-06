Опубликован список лучших стран для туристов-мусульман

Лучшие направления для туристов-мусульман - Малайзия, ОАЭ и Турция. К такому выводу пришли авторы исследования так называемого Глобального мусульманского индекса путешествий.

В общей сложности, исследование охватило 130 туристических направлений. Исследователи проанализировали наиболее потенциально привлекательные для мусульманских туристов направления по всему миру.

В целом, мусульмане, как оказалось, предпочитают для путешествий Европу и Азию – именно на эти 2 континента приходится 87% всего рынка.

Стоит отметить, что, согласно тому же исследованию, в 2015 году мусульмане составили не менее 10% всех туристов в мире. В прошлом году путешествовали 117 миллионов приверженцев ислама.

Между тем, по прогнозам экспертов, уже к 2020 году количество путешествующих мусульман перевалит за 168 миллионов человек.

Islam-today