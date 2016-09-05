Эрдоган надеется остановить войну в Сирии до Курбан-байрама
18:36, 05 сентября 2016Ислам
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Islam-today / Islam-today
Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что перемирия в Сирии удастся достичь до начала одного из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрама, который, напомним, отмечается 12 сентября.
Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции в китайском Ханчжоу, где сейчас проходит саммит G20.
«Очень надеюсь, что перемирие в Алеппо будет достигнуто до начала Курбан-байрама, так, чтобы население провинции, наконец, было спасено от бомб. Мы всеми силами хотим добиться этой цели», - отметил, в частности, он.
Отдельно турецкий президент остановился на том, что сейчас Россия и Турция совместно работают над вопросами прекращения в регионе огня.
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