Эрдоган надеется остановить войну в Сирии до Курбан-байрама

Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что перемирия в Сирии удастся достичь до начала одного из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрама, который, напомним, отмечается 12 сентября.

Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции в китайском Ханчжоу, где сейчас проходит саммит G20.

«Очень надеюсь, что перемирие в Алеппо будет достигнуто до начала Курбан-байрама, так, чтобы население провинции, наконец, было спасено от бомб. Мы всеми силами хотим добиться этой цели», - отметил, в частности, он.

Отдельно турецкий президент остановился на том, что сейчас Россия и Турция совместно работают над вопросами прекращения в регионе огня.

Islam-today