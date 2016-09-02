В России появится союз мусульманских ученых и богословов

Союз улемов, который будет выносить общие для мусульман страны фетвы и богословские заключения, появится в России, такое решение приняли участники прошедшей в Грозном Всемирной конференции мусульманских ученых.

"Мы считаем необходимым создание в России Союза улемов, действующего на постоянной основе", — говорится в итоговой резолюции конференции, в которой приняли участие авторитетные ученые ислама, алимы и муфтии.

Муфтий Москвы и Центрального региона Альбир Крганов пояснил, что объединение мусульман России в единую организацию, некую "мусульманскую патриархию", практически невозможно, однако существует необходимость появления структуры, которая "выносила общие фетвы, богословские заключения по тем или иным вопросам".

"У нас в стране проживают 20 миллионов мусульман. Если каждый будет получать разные богословские заключения, то это будет раскол и хаос. Нужна единая версия богословских заключений", — сказал Крганов.

По его словам, пока не установлена точная модель нового союза, решается вопрос о местонахождении его штаб-квартиры. "Главное – уже принято решение о необходимости создания Союза улемов, а к общему знаменателю мы постепенно придем", — отметил собеседник агентства.

РИА Новости