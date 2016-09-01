Во Франции откроют "центр дерадикализации" для мусульман, местные жители уже протестуют

Правительство Франции приняло решение об открытии "центров дерадикализации", целью которых будет перевоспитание мусульманской молодёжи. Первый подобный центр будет открыт в городе Бомон-ан-Верон, на территории старинного замка Понтурни, который является памятником архитектуры.

Французский политолог Асием эль-Дифрауи уже назвал центры дерадикализации "настоящей академией джихадизма", которая будет только способствовать распространению идей исламизма. "Некоторые радикалы настоящие мастера притворяться. Достаточно там появиться одному лидеру, и вся группа попадет под его влияние" - объяснил он и напомнил, что 1500 заключённых во французских тюрьмах радикализовались именно таким образом.

Жители близлежащих населённых пунктов протестуют против решения властей. Ещё больше их недовольство подогревает то, что ради мигрантов власти собираются выселить детей-сирот, которые живут сейчас в Понтурни.

katehon.com