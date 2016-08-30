Мусульманской общине Грузии передано 15 мечетей

На собрании рекомендательной комиссии по имущественным и финансовым вопросам Государственного агентства по вопросам религии были решены положительно все 16 вопросов, вынесенных на обсуждение мусульманской общиной Грузии, сообщает ick.ge.

Мусульманской общине Грузии было передано 15 мечетей и вынесен положительный вердикт по одному финансовому вопросу.

На собрании присутствовали представители Грузинской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Грузии.

В информации Агентства не уточняется, какой именно единственный вынесенный на обсуждение представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Грузии вопрос был решён положительно.

Также не конкретизируется, какие 32 из 41 представленных ГПЦ вопроса были решены положительно, какие два были отложены, какие шесть были сочтены сформулированными с нарушениями и в решении какого одного вопроса было отказано.

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