Французский повар отказался обслуживать мусульман, обвинив их в терроризме

Парижский ресторан отказал в обслуживании двум женщинам-мусульманкам, утверждая, что все мусульмане — террористы. В сети разместили видеозапись, на которой шеф-повар ресторана заявляет клиенткам о нежелании обслуживать их, пишет The Independent.

— Все террористы являются мусульманами, и все мусульмане являются террористами…Они недавно убили священника. Это светская страна, и у меня есть право на свое мнение. Я не хочу видеть здесь мусульман, — сказал шеф-повар.

Женщины в ответ сказали, что не желают, чтобы их обслуживал расист.

Шеф-повара сейчас допрашивает полиция по подозрению в расовой дискриминации. Он уже отказался от своих слов, сославшись на эмоции. Якобы у шеф-повара погиб друг во время теракта в концертном зале Bataclan.

Мусульманская община в эти выходные устроила пикет возле ресторана, требуя извинений от шеф-повара.

minval.az