На Аравийском полуострове найдена мечеть раннеисламского периода

Провинция аль-Хардж, что в 80 км к югу от саудовской столицы, хранит множество секретов арабской истории и культуры. Один из них открыла франко-саудовская группа археологов, обнаружившая в исторической области аль-Йамама большую мечеть раннеисламского периода. Об этом сообщает портал "Ислам для всех".

По оценкам экспертов, мечеть, строившаяся в период I-V вв. по хиджре, вероятно, была крупнейшей на Аравийском полуострове после двух Священных мечетей.

Международная экспедиция также занимается изучением еще пяти исламских археологических объектов в районе Вади-Нисах.

Среди многочисленных находок археологов – фрагменты каменных плиток, которые предположительно были частями уличных фонарей, они датируются периодом Аббасидов.

Во время работы впервые на территории провинции аль-Хардж были обнаружены и объекты, относящиеся к каменному веку, т.е. примерно 100-тысячелетней давности.

Кроме того, в районе Айн аль-Дале'а археологи нашли остатки поселения, которое находилось здесь примерно 5 тысяч лет назад, а также бронзовый меч примерно I в. до н.э.

Франко-саудовская совместная археологическая миссия работает в соответствии с договором о проведении археологических раскопок в аль-Хардж, подписанным саудовским и французским ведомствами в сентябре 2011 года.

По словам профессора археологии в Университете короля Сауда Абдулазиза аль-Гази (Abdulaziz Al-Ghazi), для Ближнего Востока эта миссия является первой в своем роде по количеству и уровню специалистов.