Китайский мусульманин преодолел на велосипеде 8000 км ради хаджа

Мохаммад, житель провинции Синцзян на Северо-Западе Китая стал одной из сенсаций хаджа-2016. Об этом сообщает Islam-Today.

Для того, чтобы исполнить один из столпов своей религии он отправился в путешествие... на велосипеде!

Расстояние, которое ему пришлось преодолеть, впечатляет - Мохаммаду пришлось крутить педали на протяжении 8150 километров, после чего он прибыл в город Таиф, где его встретили участники местного клуба велосипедистов.

Мохаммад стал одним из 14 500 китайских мусульман, которые отправятся в хадж в этом году.

Правда, остальные прибудут в Саудовскую Аравию более традиционным способом.

К слову, это не первый подобный рекорд. Не так давно житель Боснии Сенад Хаджич отправился в хадж пешком, преодолев за год 5340 км!

Он прошел 5340 км и пересек 7 стран с 20 киллограмовым рюкзаком за плечами - Боснию, Сербию, Болгарию, Турцию, Иорданию и прибыл в Саудовскую Аравию.