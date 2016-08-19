На хадж в Мекку отправится 350 крымчан по увеличенной квоте

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К святым местам в Саудовскую Аравию в составе российской хадж-миссии в этом году отправится рекордное количество крымчан — 350 человек, сообщают "РИА Новости".

В прошлом году в Мекку смогли попасть 322 мусульманина из Крыма.

"В хадж отправится рекордное количество — 350 паломников. С каждым годом в Крыму число мусульман, которые получают возможность побывать в святых местах, возрастает", — сказал вице-премьер так называемого крымского правительства Руслан Бальбек.

По его словам, увеличение квоты стало возможно благодаря тесному взаимодействию так называемых крымских властей и муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева. "Благодаря поддержке и помощи хадж стал доступен для широкого круга мусульман", — подчеркнул Бальбек.

Паломники уже получили паспорта с визами в Саудовскую Аравию. Первая группа вылетает 23 августа. Всего из Крыма отправится пять групп.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Именно поэтому Саудовская Аравия устанавливает ежегодную квоту на количество паломников индивидуально для каждой страны. Всего в этом году в хадж смогут отправиться около 17 тысяч россиян, для крымских паломников квоту не ограничивали.