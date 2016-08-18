Хамза бин Ладен призвал молодых исламистов вступать в "Аль-Каиду"

Хамза бин Ладен, сын бывшего главаря террористической сети «Аль-Каида», выступил с обращением, в котором призывает мусульманскую молодежь вступать в ряды «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», действующей в Йемене, чтобы «приобрести необходимый опыт», сообщает newsru.co.il.

Когда точно была сделана аудиозапись с этим обращением Хамзы бин Ладена, неизвестно.

Группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» была сформирована в 2009 году, за два года до того, как американский спецназ ликвидировал в Пакистане Усаму бин Ладена.

В июле публиковалась информация о том, что Хамза бин Ладен угрожает отомстить США за убийство отца. В своем прошлом обращении бин Ладен-младший обещал возглавить глобальный террор и борьбу против США и их союзников: «Мы продолжим атаковать вас с вашей стране и за рубежом за угнетение народов Палестины, Афганистана, Сирии, Ирака, Сомали, Йемена и других мусульманских стран, которые не хотят его терпеть».

Нынешний главарь «Аль-Каиды» Айман аз-Зауахири называет Хамзу бин Ладена «новым лицом» этой организации.