Террористы группировки ИГИЛ не имеют знаний об исламе

Подавляющее большинство наёмников, воюющих на стороне террористической группировки ИГИЛ, не имеет ни малейшего представления о религии.

К такому выводу пришли журналисты британского издания Daily Mail и агентства Associated Press, заполучив анкеты, которые боевики заполняли при вступлении, сообщает «Инфо-ислам».

«Из 3000 новобранцев лишь 24% имели средний уровень знаний об исламе и всего 5% - продвинутый, - утверждает издание.

Некоторые из наёмников заказывали через интернет книги «Коран для чайников» и «Ислам для чайников» чтобы быть хоть как-то в курсе того, что требуют от них периодически приезжающие на передовую религиозные проповедники.