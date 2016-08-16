Новое приложение поможет паломникам ориентироваться в Мекке и ее окрестностях

Каждый год паломники сталкиваются с проблемой поиска своей палатки или места проживания в Мекке, долинах Мина и Арафат. Об этом сообщает "Ислам для всех".

Им на помощь пришли Пакистанская группа волонтеров хаджа (PHVG) и организация «Форум индийского братства» (IFF) с навигационным приложением, которое будет работать с 7 зуль-хиджа, когда власти начнут нумерацию палаток.

Значительная часть паломников – пожилые и немощные люди, многие отстают от своих групп или, не зная арабского языка, часами не могут найти свою палатку; приложение, разработанное волонтером из PHVG Мухаммадом Шахид Фаруком (Muhammad Shahid Farooq), предназначено, в первую очередь для них, сообщил представитель PHVG Васим Бухари (Waseem Bukhari) в интервью Arab News.

Мобильное приложение Mina Locator, работающее на базе Android, пригодится не только паломникам, но и персоналу, работающему непосредственно с паломниками: оно облегчит сотрудникам прокладку маршрута между палаточными городками (мактабами), железнодорожными станциями, мечетями, больницами и другими важными пунктами в Мине.

Кроме того, с помощью приложения всегда можно найти местонахождение ближайшего поста волонтеров PHVG, где в случае необходимости нуждающихся снабдят проводником, инвалидной коляской и т.д.

«К следующей пятнице у нас будут адреса всех зданий; когда все пункты обслуживания паломников разместятся на своих местах, а все палатки снабдят номерами, мы обновим приложение», — сообщил Мухаммад Шахид Фарук.

База данных GPS-координат палаточных городков предоставлена саудовскими властями по запросу PHVG.

На следующий год организация планирует выпустить версию приложения для пользователей iPhone.

Кроме того, в этом году «Форум индийского братства» предложит к услугам паломников, имеющих смартфоны, программу навигации в палаточных городках в долине Мина, не требующую подключения к сети Интернет.