Мусульманка чуть не утонула, сохраняя верность исламу

В индийской прессе бурно обсуждается инцидент в штате Керала, продемонстрировавший особенности мусульманских понятий о взаимоотношениях между полами.

Мусульманин с женой ехал на велосипеде по крутому берегу реки и неожиданно потерял управление своим транспортом, в результате чего сам ударился и получил серьезные травмы, а его супруга упала в реку.

Упавшая в реку мусульманка не согласилась принять помощь от проходивших мимо мужчин, крича, что спасти ее должен муж – она не могла допустить, чтобы к ней прикоснулся посторонний мужчина, сообщает IslamNews со ссылкой на The News Minute. Женщина не поддавалась ни на какие уговоры, поскольку не видела угрозы своей жизни в не слишком глубокой реке и надеялась дождаться мужа.

Только после того, как индийская мусульманка узнала о том, что ее муж ранен и не может спуститься в воду, она согласилась на помощь сотрудника экстренных служб и выбралась на берег.

Индийские СМИ раздули из этого инцидента целую сагу о «фанатизме» мусульман, но очевидец падения женщины в реку, профессор местного колледжа, опроверг домыслы и сообщил, что женщина упала на мелководье и не тонула, когда ей протягивали руки мужчины.