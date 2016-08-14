В Мекку на хадж в этом году ожидают более 1,5 млн. мусульман

Власти Саудовской Аравии ожидают, что в этом году в Мекку для совершения хаджа прибудут более 1,5 миллиона мусульман; первые паломники прибыли на прошлой неделе из Индии, сообщает Saudi Gazette.

Об этом, как пишет газета, сообщил центральный Хадж-комитет королевства. Его члены собрались на заседание в Мекке для того, чтобы обсудить подготовку города к приему верующих.

"Муниципалитет (Мекки — ред.) сообщил о том, что более 23 тысяч рабочих будут заниматься уборкой города и святых мест", говорится в статье.

Первые паломники, по данным СМИ, приземлились на прошлой неделе в международном аэропорту принца Мухаммеда в Медине. Самолет прибыл из Нью-Дели. За ним последовали рейсы из Пакистана и Бангладеш. Первые паломники из неарабской страны — ЮАР — прибыли 6 августа в Джидду. Также в Мекку, как ожидается, прибудут около тысячи мусульман Палестины.

В этом году сезон хаджа, согласно сообщению газеты, продлится 75 дней.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Именно поэтому Саудовская Аравия устанавливает ежегодную квоту на количество паломников индивидуально для каждой страны.

РИА Новости