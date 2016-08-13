В Каннах запрещено посещение пляжей женщинам в купальном костюме для мусульманок

Власти французского города Канн запретили посещение пляжей женщинам в буркини — купальном костюме для мусульманок, полностью закрывающем тело и отвечающем нормам ислама, передает Info-islam.ru со ссылкой на ТАСС.

«В то время как Франция и места религиозного культа становятся целями террористических атак, пляжный костюм, в подчеркнутой форме отображающий религиозную принадлежность, может вызвать нарушения общественного порядка (скопления людей, стычки), которые необходимо предотвращать», — говорится в тексте муниципального постановления.

Согласно документу, проход на пляжи и купание запрещено любому лицу в неподобающей одежде, которая не отвечает правилам приличия и принципам секуляризма и не соответствует нормам гигиены и безопасности. При этом издание называет утверждение мэрии о несоответствии буркини нормам гигиены «оскорбительным аргументом».