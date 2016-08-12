Немецкий министр внутренних дел поддержит планы запретить мусульманскую одежду для женщин

Немецкой министр внутренних дел поддержит планы запретить мусульманскую одежду для женщин - бурка, передает Сводка.нет .

Это одно из пакета антитеррористических мероприятий.

Как ожидается, Томас де Мезьер также предложит быстрее депортировать преступников и смягчить правила врачебной тайны.

В Германии недавно произошла серия нападений. Некоторые из них связали с исламистами.

В июле подросток из Афганистана ранил топором пятерых человек на поезде в Вюрцбурге. В том же месяце сириец, которому отказали в предоставлении убежища, взорвал бомбу в баварском городе Ансбах.

Бурка - это мусульманская одежда, которая полностью покрывает голову и тело. В Германии ее носят немногие.

В 2012 году правительственный комитет выпустил отчет, в котором было сказано, что запрет бурки был бы антиконституционным.

В стране очень мало запретов, касающихся одежды. Но есть некоторые исключения, например, нельзя закрывать лицо на футбольных стадионах.

В других странах Европы бурка запрещена, в частности во Франции, Бельгии и ряде городов Италии.