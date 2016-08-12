Немецкий министр внутренних дел поддержит планы запретить мусульманскую одежду для женщин
Немецкой министр внутренних дел поддержит планы запретить мусульманскую одежду для женщин - бурка, передает Сводка.нет .
Это одно из пакета антитеррористических мероприятий.
Как ожидается, Томас де Мезьер также предложит быстрее депортировать преступников и смягчить правила врачебной тайны.
В Германии недавно произошла серия нападений. Некоторые из них связали с исламистами.
В июле подросток из Афганистана ранил топором пятерых человек на поезде в Вюрцбурге. В том же месяце сириец, которому отказали в предоставлении убежища, взорвал бомбу в баварском городе Ансбах.
Бурка - это мусульманская одежда, которая полностью покрывает голову и тело. В Германии ее носят немногие.
В 2012 году правительственный комитет выпустил отчет, в котором было сказано, что запрет бурки был бы антиконституционным.
В стране очень мало запретов, касающихся одежды. Но есть некоторые исключения, например, нельзя закрывать лицо на футбольных стадионах.
В других странах Европы бурка запрещена, в частности во Франции, Бельгии и ряде городов Италии.