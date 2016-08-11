Мусульмане Италии требуют признать браки многоженцев гражданским правом

Глава Союза исламских общин и организаций утверждает, что если гей-браки считаются "гражданским правом", то итальянцы должны также принять и полигамию, пишет УММА со ссылкой на gaceta.es

После принятия нового закона в Италии, который позволяет регистрировать однополые гражданские браки, голос возмущения подал основатель Союза исламских общин и организаций (UCOII) Хамза Пиккардо, утверждая, что если «гражданское право» на брак для геев узаконено, с чем их община не согласна, почему бы не признать полигамию.

По его мнению, которое он выразил на своей страничке в Фейсбук, Италия получит многое от такого решения – например, демографический бум.

"Если мы говорим об этом случае, многоженство является также гражданским правом. Мусульмане не согласны с гомосексуальными браками, но мы должны разработать справедливую систему. Я не вижу никаких причин, почему Италия не должна признавать браки многоженцев»