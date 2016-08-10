Египетские спортсменки выступили на Олимпиаде в костюмах, согласно нормам шариата

Состязание по пляжному волейболу в Рио между спортсменками из Германии и Египта запомнилось зрителям не столько самой игрой, а разительным контрастом между внешним обликом спортсменок, информирует Белрынок со ссылкой на Daily Mail.

Традиционной формой у девушек для пляжного волейбола является бикини. Игрок германской команды была одета в обыденный спортивный купальник, а ее коллега из Египта — в его вариацию под названием «буркини».

В первый раз выступающие на Олимпиаде египтянки Доа Эль-Гобаши и Нада Мивад соревновались в закрытых костюмах-буркини, закрывающих тело согласно нормам шариата, и выглядели особенно необычно на фоне немок, одетых в обычные для данной дисциплины раздельные спортивные купальники.