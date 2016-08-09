В Австралии строят мечеть из стекла, чтобы каждый смог увидеть, что происходит внутри

Одна из самых необычных мечетей в мирев скором времени появится в австралийском городе Ньюпорт. Весь ее фасад будет изготовлен из стекла, так, что каждый сможет увидеть, что происходит внутри мусульманского храма. Планируется, что при мечети, строительство которой оплачивает местная мусульманская община, будут также работать библиотека и ресторан.

В начале 2017 года мечеть откроется для прихожан.

«Я не хотел повторять традиционный стиль мечетей ближнего Востока, к тому же, современное общество хочет больше открытости, прозрачности и свободы. Мы хотим создать красивое место, куда мусульмане смогут прийти, чтобы помолиться, а немусульмане – чтобы посмотреть, что там происходит», – поделился архитектор мечети Гленн Мёркат.