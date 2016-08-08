В Малайзии мусульманам запретили ловить покемонов

Государственный комитет Малайзии по шариату запретил мусульманам играть в Pokemon Go на федеральных территориях, сообщает Malay Mail.

Ранее стало известно, что первой страной, запретившей игру на государственном уровне, стал Иран.

"Исламский правовой комитет выразил надежду на то, что мусульмане, особенно на федеральных территориях, не будут пользоваться игровым приложением", — говорится в заявлении исламского правового комитета.

По словам муфтия федеральных территорий государства (куда входить, в частности, столица Малайзии Куала-Лумпур) Зулкифли аль-Бакри увлечение ловлей покемонов может привести к росту популярности азартных игр, которые, по его словам, "безусловно, являются "харамом" (запретным — ред.)". Кроме того священнослужитель считает, что приложение может использоваться в шпионских целях, а также нарушает неприкосновенность частной жизни.

Pokemon GO — бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" — цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. Одна из главных целей игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр") — заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

РИА Новости