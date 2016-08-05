Массовая казнь заключенных-суннитов в Иране

Приговоренные к смертной казни сунниты были признаны виновными в терроризме и вооруженных атаках на мирных жителей и религиозных шиитских лидеров. Об этом сообщает DW.

В одной из тюрем недалеко от Тегерана по решению суда были казнены 20 заключенных-суннитов, признанных виновными в терроризме и совершении серии атак на мирных жителей и религиозных шиитских лидеров на западе Ирана. Это стало одной из самых массовых казней в Иране за последние годы.

По данным министерства внутренних дел Ирана, группа суннитских боевиков совершила 24 преступления между 2009 и 2011 годами, в числе которых - взрывы и вооруженные ограбления. Жертвами их атак стал 21 человек в трех западных провинциях страны. Как заявила прокуратура провинции Курдистан, все повешенные принадлежали к радикальным салафитским группировкам, считающимися в Иране террористическими.

Согласно данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2015 году Иран занял одно из первых мест в мире по числу казней. В минувшем году в стране были казнены как минимум 977 человек, обвиненных в торговле наркотиками.