В Саудовскую Аравию начинают прибывать паломники

Первая партия паломников прибудет в Международный аэропорт имени короля Абдулазиза 4 августа, сообщает портал «Ислам для всех!».

После соответствующих приготовлений, проделанных государственными и частными структурами, все силы брошены на прием паломников в терминале хаджа.

После открытия воздушных коридоров для приема паломников в начале месяца зуль-када терминал хаджа начнет работать на прием паломников до 4-го зуль-хиджа. Затем начнется подготовка к возвращению паломников, которая будет происходить с 16-го зуль-хиджа по 15-е мухаррама.

Время, необходимое на формальности, связанные с прилетом, постараются снизить, в среднем, до 30 минут, а со временем – до 15 минут на пассажира.

Ежедневно ожидается прибытие 70 тысяч паломников 312 ежедневными рейсами, что в среднем составляет 13 рейсов в час.

По прибытии паломников встречают служащие министерства здравоохранения, которые знакомят их с правилами, касающимися здоровья. После чего паломники могут двигаться в секцию паспортного контроля.

После получения багажа и таможенного досмотра пассажиры поступают в распоряжение сотрудников министерства хаджа, а по завершении прочих формальностей их отвозят на автобусах в Мекку.

В терминале хаджа к услугам паломников круглогодично работает 7 тысяч сотрудников 27 общественных и частных организаций.