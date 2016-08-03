Бахрейнский духовный лидер получил международную исламскую правозащитную премию

Шиитский духовный лидер из Бахрейна шейх Иса Касим и соучредительница Исламской комиссии по правам человека (ИКПЧ) Арзу Мерали получили в среду премию International Islamic Human Rights Award, пишет UMMA-inform. Во время церемонии, посвященной исламскому Дню прав и достоинства человека, в Тегеране третий приз премии отправился шейху Иссе Кассиму за его активную роль в "защите прав мусульман мирным способом", а также за «содействие в распространении принципов религиозной демократии". Арзу Мерали также получила аналогичную награду за усилия в «защите права мусульман» и "борьбе с исламофобией". Главный Иранский аятолла по судопроизводству Садек Лариджани Амоли открыл церемонию речью. В мероприятии приняли участие высокопоставленные иранские должностные лица, а также послы исламских стран в Тегеране. Больница в палестинском секторе Газа, а также сирийские, йеменские и иракские активисты были представлены к награде в 2014 и 2015 годах.