В Йемене уничтожена мечеть XVI века
17:36, 02 августа 2016Ислам
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Руины мечети. Фото: Reuters.
Власти Йемена подтвердили уничтожение исламистами самой известной мечети в городе Таиз, построенной в 16 веке, передает Благовест-инфо.
За взрывом, прогремевшим в пятницу ночью, стояли представители движения салафитов. Как сообщил агентству Франс Пресс представитель местных властей, инцидент устроил один из лидеров местных салафитов Абу аль-Аббас.
Йеменская комиссия, отвечающая за исторические памятники и музеи, осудила произошедшее, пояснив, что купол мечети был "одним из самых больших в Йемене и одним из самых красивых религиозных памятников старого Таиза".
Как отмечает агентство, салафиты, представляющие консервативное течение ислама, не одобряют мистическое движение мусульман-суфиев.
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