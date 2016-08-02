Папа Римский Франциск считает, что ассоциировать ислам с насилием – неправильно

Папа Римский Франциск высказался против того, чтобы связывать Ислам с насилием, и заявил, что главной причиной терроризма является не религия, а социальная несправедливость и культ денег, сообщает «Ислам для всех».

В ответ на вопрос о жестокой расправе над 85-летним католическим священником во Франции Папа Римский сказал журналистам:

«Я считаю, неправильно ассоциировать Ислам с насилием. Это неправильно, и это неправда».

Напомним, что инцидент произошел 26 июля, и ответственность за него взяла террористическая группировка ИГИЛ. 85-летний Жак Хамель был убит в своей церкви в городе Сент-Этьен-дю-Руврэ двумя 19-летними злоумышленниками. Адель Кермиш и Абдель-Малик Петитжан ворвались в храм во время мессы и перерезали старцу горло.

«Я считаю, что практически во всех религиях есть маленькая фундаменталистская ячейка. И у нас в католицизме тоже».

«Я бы не хотел говорить об "исламском насилии", потому что каждый день, когда я просматриваю газеты, я вижу насилие в Италии — кто-то убил свою девушку, кто-то убил тещу. И все это крещеные католики, — подчеркнул понтифик. — Если я буду говорить об исламском насилии, то мне придется говорить и о католическом насилии».

Папа Римский Франциск отметил, что к терроризму ведет безработица среди молодежи и экономические проблемы, а не религия.