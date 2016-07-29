Терроризм не имеет религии - заявление ФИОЕ

Федерация исламских организаций в Европе (FIOE) выступила с заявлением, в котором самым решительным образом заклеймила нападение на церковь в пригороде Руана, что на севере Франции, произошедшее 26 июля.

Жертвой теракта в храме в Сен-Этьен-дю-Рувре стал пожилой священник, еще один человек тяжело ранен, сообщает Ислам для всех.

В заявлении на своем официальном сайте мусульманская организация подтвердила солидарность с Католической церковью и свою принципиальную позицию, которая состоит в том, что терроризм не имеет религии.

Подобная угроза требует согласованных усилий всего общества, заявили мусульмане, призвав «все живые силы общества объединиться против попыток посеять раздор и вражду».

Кроме того, организация выразила глубокую тревогу в связи с недавними трагическими событиями в Германии и Франции и пренебрежением со стороны политического и медийного дискурса тем фактом, что среди жертв этих терактов были и мусульмане.

Общеевропейское объединение мусульманских организаций убеждено, что этот подход «ни в коем случае не способствует сплоченности европейских обществ перед лицом террористической угрозы и преступных нападений, направленных против всех без исключения».

ФИОЕ выразила глубокие соболезнования пострадавшим и семьям жертв и пожелала раненым скорейшего выздоровления.