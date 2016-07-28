Третья по величине мечеть в мире откроется в Алжире

Уже через полгода в Алжире будет завершено строительство Большой мечети, которая станет третьей по величине в мире, уступая только мечетям в Мекке и Медине.

Мечеть «Джамаа аль-Джазаир» украсит восточную часть столицы Алжира. Ее залы смогут вместить одновременно 120 тысяч молящихся, сообщает Ислам для всех.

Здание украсит минарет, возвышающийся на 300 метров.

На обширной территории комплекса разместятся Дом Корана, Центр исламской культуры, библиотека, Музей исламского искусства и истории, Центр исследований истории Алжира, конференц-зал, выставочные помещения, сад и парковка для автомобилей.

82% работ по возведению здания уже завершены, сообщает ТАСС. Первые группы верующих смогут посетить мечеть весной 2017 года.