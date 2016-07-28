Третья по величине мечеть в мире откроется в Алжире

11:49, 28 июля 2016
Ислам
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В Алжире завершается строительство крупной мечети — третьей по величине в мире. Фото: Ислам для всех

Уже через полгода в Алжире будет завершено строительство Большой мечети, которая станет третьей по величине в мире, уступая только мечетям в Мекке и Медине.

Ее залы смогут вместить одновременно 120 тысяч молящихся. Фото: Ислам для всех

Мечеть «Джамаа аль-Джазаир» украсит восточную часть столицы Алжира. Ее залы смогут вместить одновременно 120 тысяч молящихся, сообщает Ислам для всех.

Здание украсит минарет, возвышающийся на 300 метров.

На обширной территории комплекса разместятся Дом Корана, Центр исламской культуры, библиотека, Музей исламского искусства и истории, Центр исследований истории Алжира, конференц-зал, выставочные помещения, сад и парковка для автомобилей.

Здание украсит минарет, возвышающийся на 300 метров. Фото: Ислам для всех

82% работ по возведению здания уже завершены, сообщает ТАСС. Первые группы верующих смогут посетить мечеть весной 2017 года.

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