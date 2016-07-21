При Духовном управлении мусульман Украины начал работу международный детский лагерь

При Духовном управлении мусульман Украины начал свою работу международный детский лагерь «Дорога добра».

Дети и вожатые с нетерпением ждали и готовились к этой встрече. На отдых прибыло более 80 детей из разных регионов Украины и зарубежья, многие из них были в лагере в 2015 году, сообщает УММА.

Детей поделили на отряды, к каждому из которых закреплено два вожатых, которые находятся с детьми постоянно. По сложившейся традиции четыре отряда назвали в честь четырех праведных Халифов. Дети очень разные, но уже успели подружиться друг с другом.

Помимо веселого досуга — развлечений и прогулок, дети посещают уроки, посвященные исламской этике и воспитанию, минимальным знаниям по Исламу, арабскому языку, науке Таджуида (правилам чтения Священного Корана) и многому другому.

За насыщенным графиком, множеством игр и плодотворной учебой время летит незаметно. И за четыре дня пребывания в лагере дети уже успели подчеркнуть много нового для себя. В лагере собрались дети со всей Украины и многих зарубежных стран. Поэтому администрация решила, что увидеть столицу будет очень интересно для ребятишек.

И 20 июля все отряды смогли насладиться панорамой Киева с борта прогулочного катера. Дети делали памятные фотографии, пели нашиды и проводили время за играми. Также в один из дней, а именно 19 июля, традиционно для отрядов был организован увлекательный квест. Все, кто был в лагере в прошлом году, с нетерпением ждали эту приключенческую игру. Дети вместе с вожатыми искали клад: проходили увлекательные и сложные задания, демонстрировали свое знание истории, математики, религии, а также умение работать в команде быстро и результативно. В итоге первыми к финишу дошли дети из отряда имени имама Али.

Они получили памятные подарки и сладости. Организаторы квеста пообещали, что это не последняя подобная игра. Конечно же, особенным подарком для детей был урок Муфтия Украины шейха Ахмеда Тамима, проходившего днем ранее. После него дети смогли собственными глазами увидеть частичку лучшего из созданных – волос Пророка Мухаммада, мир ему.

Это событие останется надолго в памяти детей, ведь такая возможность дарована далеко не всем людям. Посланник Всевышнего приносит пользу, как и при жизни, так и после смерти – в его реликвиях есть баракят. Дети благословились волосом и прочитали дуа. А впереди в лагере «Дорога добра» ребят ждете еще много нового и познавательного!