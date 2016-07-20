46 тыс. мужчин и женщин иностранцев, работающих в королевстве СА приняли ислам

Число иностранцев, работающих в королевстве Саудовская Аравия и принявших ислам, оценивается в 46 тыс. мужчин и женщин, что на уровне 164 человека в сутки, пишет УММА со ссылкой на портал arabnews.com.

Среди тех, кто перешел в ислам, больше мужчин, как показывает статистика - 65%.

В Эр-Рияде зафиксировано наибольшее количество новоиспеченных верующих - 25,6 тыс (56 процентов).

После нее идет Восточная провинция с 8,4 тыс, затем Мекка с 7,5 тыс новообращенных.

Последние места заняли Хаиль и Джизан с 892 и 13 обращенных соответственно.

Такие данные опубликовала Организация исламского призыва, руководства и иностранных общин, которая имеет 45 центров по всему королевству.