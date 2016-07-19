В Днепре из-за мебели чуть не разразился серьезный конфликт на почве оскорбления чувств верующих

Благополучно и без конфликтов в Днепре разрешилась ситуация, которая могла повлечь не больше, ни меньше — серьезный конфликт на почве оскорбления чувств верующих. Причем «виновник» всего никого задевать, обижать или оскорблять не собирался: администрация одного из торговых центров г. Днепр, стараясь подчеркнуть интернационализм, толерантность и веротерпимость жителей города, нанесла на мебель изображения флагов разных стран мира, оформленные надписями на языках этих государств, в том числе и арабской вязью, сообщает Ислам в Украине.

И все бы ничего, однако некоторые из арабских надписей на сиденьях стульев носили религиозный характер (в частности, было начертано слово «Бог»), чего дизайнер не знал. Ситуация с именем Всевышнего в совершенно недопустимом месте — на сиденьях стульев — могла быть действительно расценена как оскорбление чувств верующих, и не исключено, что это могло бы привести к непредсказуемым последствиям.

Однако последователи Ислама в Днепре проявили выдержку и здравомыслие — после обращения представителей мусульманской общины города к администрации торгового центра досадная ошибка была исправлена.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook имам мечети Исламского культурного центра г. Днепр Эдгар Девликамов, «история с флагами и арабскими надписями закончилась благополучно» и выразил благодарность тем, кто проявил сознательность, признав свою ошибку и проявив уважение к чувствам мусульман:

— После нашего обращения к администрации ТЦ с просьбой убрать соответствующие надписи, мы увидели понимание и желание сотрудничать с нами. Сидушки (стулья — ред.) благополучно были доставлены в распоряжение мусульманской общины.

Также в своей публикации Эдгар Девликамов поблагодарил всех лиц, вовлеченных в ситуацию и не допустивших разрастания ошибки в конфликт, за понимание.