В Острожской академии работает V Международная летняя молодежная школа исламоведения

В Национальном университете «Острожская академия» продолжает работу V Международная летняя молодежная школа исламоведения, сообщает «Ислам в Украине».

Организаторы, слушатели и участники школы, несмотря на сверхплотный и насыщенный график работы, предусмотренный мощной программой, находят свободную минутку, чтобы разместить в соцсетях мини-отчеты о ходе этого научного религиоведческого мероприятия.

— Во второй день с лекциями выступали Олег Ярош (Суфийские сообщества в Западной Европе), Вадим Слесарь (Негативный образ мусульман в современном западном сознании), Андрей Иванец (Отношения между УНР и Временным Крымско-мусульманским комитетом) и Саид Исмагилов (Мусульманская община Украины в 2014—2016 гг.), — пишет шейх Саид.

Также муфтий написал о так называемом «французском дне» на школе, когда ряд докладов участников касался событий и тенденций в исламском мире, так или иначе связанных с Францией или странами, которые в своё время попали в сферу интересов этой страны.

— Слушали доклады Богданы Сипко (Между «белым пятном» и «черной страницей» в истории: дискуссии о событиях 17 октября 1961 г. в Париже), Яны Буги (Роль СМИ в формировании образа Ислама на примере Франции), Юлианы Лавриш (Стереотипизация Ислама и секуляризм в медиа на примере «Charlie Hebdo») и Малиновской Наталии(Интеграционная политика в отношении иммигрантов-мусульман как внутренний фактор внешней политики Франции).

Организаторы мероприятия позаботились и о возможности неформального общения среди участников. В частности, второй день завершился выездом на лоно природы и пикником — но диспуты и обсуждения продолжались и во время совместной трапезы.

Третий день начался с доклада «О заложенных в Коран правах человека и плюрализме» политолога из Азербайджана Теймура Атаева. Взвешенная позиция автора, подкрепленная ссылками на соответствующие коранические тексты, была настолько убедительной и ясно сформулированной, что не вызвала никаких возражений или уточнений со стороны аудитории, которая поблагодарила Атаева аплодисментами.