Покемонов назвали антиисламской игрой

С момента выхода компьютерной игры Pokémon Go, ее называли и пустой тратой времени, и опасным детским увлечением. Теперь же игрушка объявлена еще и антиисламской, сообщает Islam today.

Такое решение приняли ведущие священнослужители и богословы Египта, которые выразили серьезную обеспокоенность тем, насколько увлеченными и даже одержимыми этой игрой стали представители молодого поколения.

«Люди, играющие в эту игру на улицах, похожи на алкоголиков. Они, не отрывая взгляда, смотрят на экран гаджета, чтобы поймать вымышленного мультипликационного героя. Эти одержимые затем отправятся за покемонами в мечети, церкви, армию и тюрьму. Людям необходимо зарабатывать себе на жизнь и просто жить, вместо того, чтобы охотиться на вымышленных персонажей», - говорит заместитель ректора каирского исламского института «Аль-Азхар» Аббас Шумар.

Примечательно, что игра Pokemon Go была официально выпущена в Египте, однако многие интернет-пользователи страны заявили, что не смогли закачать ее на свои мобильные устройства.