Завтра солнце в последний раз в этом году расположится над Каабой
В эту пятницу, 15 июля, солнце во второй и последний раз за этот год расположится над священной Каабой, сообщает Ислам для всех со ссылкой на Астрономическое общество Джидды.
Это произойдет в 12 часов 27 минут по местному времени после азана к зухру.
В этот момент солнце будет на половине пути, который оно проходит от рассвета до заката. В момент стояния солнца над Каабой тень сооружения исчезнет. Обычно это происходит, когда солнце возвращается из северного тропического пояса к экватору, объяснил директор общества Маджид Абу Захир (Majid Abu Zahir).
Данная астрономическая позиция помогает в определении киблы жителям районов, далеких от Мекки, других арабских и исламских странах, а также регионов, где солнце все время стоит над горизонтом.
Это можно осуществить, следя за тенью палки, установленной строго вертикально на земле: в этом случае направление в сторону Каабы окажется противоположным направлению падающей тени.
Впервые в этом году солнце проходило над Каабой в мае.