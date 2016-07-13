Египет намерен сделать русский язык вторым иностранным?

Вторым иностранным языком в Египте после английского может стать русский. Власти Египта обещали приложить для этого все усилия.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, сообщает "Инфо ислам" со ссылкой передает РИА «Новости».

«Все участники египетской делегации говорили о чрезвычайно важном значении для них возобновления и авиасообщения, и туристических потоков. Была даже высказана мысль, что в Египте приложат все усилия, чтобы русский язык стал вторым иностранным языком в стране после английского, который является наследием колониального прошлого», – сказал Пушков.

По его словам, Египет также придает большое значение политическим и экономическим контактам с Россией.