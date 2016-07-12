Власти Бангладеша намерены запретить исламский телеканал

Власти Бангладеша заявили, что намерены запретить исламский телеканал Peace TV. Такое решение было принято после терактов в одном из столичных кафе - сообщает replyua.net со ссылкой на BBC.

Решение правительства связано с опасениями, что бескомпромиссность идей, высказываемых на канале, могли способствовать распространению радикальных взглядов среди молодежи.

Закир Найк - выступающий на канале проповедник, опроверг утверждение о том, нападавшие вдохновились его идеями. Напоминаем, что боевики убили двадцать два мирных жителя, ворвавшись в пекарню Holey Artisan в Дакке в июле.

Министр информационной политики Hasanul Haq Inu Hasanul заявил, что вещание мусульманского канала будет запрещено в административном порядке. Он также добавил: "Peace TV не совместим с мусульманским обществом, Кораном, Сунной, хадисами, бангладешской Конституцией, культурой, обычаями и обрядами".

Peace TV был основан в 2006 году в ОАЭ и транслируется в некоторых странах Азии, Европы, Африки, Северной Америке и Австралии на английском, урду и бенгальском языках.