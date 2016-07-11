Древнейшая в мире мусульманская библиотека открылась после реставрации

В марокканском городе Фес после реставрации для посетителей открылась первая в мире библиотека, основанная мусульманкой более тысячи лет назад при университете Аль-Карауин.

Открытие знаменитого архитектурного объекта, отмеченного ЮНЕСКО, состоялось после реставрационных работ, проведенных марокканско-канадским архитектором Азизой Шауни (Aziza Chaouni), пишет Ислам для всех, со ссылкой на Actualitte.com.

Мечеть является частью комплекса, включающего мечеть и университет, создававшегося в период с 859 г. по 877 г. на личные средства богатой иммигрантки из Туниса Фатимы аль-Фихри по прозвищу Ум аль-Банин.

По определению ООН, университет является старейшим в мире непрерывно действующим вузом, за что он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В его стенах получили образование философ и поэт-мистик XII века Ибн Араби, историк и экономист XIV века Ибн Хальдун и другие выдающиеся мусульманские представители науки и культуры.

Открытие библиотеки состоялось после трехгодичной реставрации под руководством уроженки Феса Азизы Шауни, ученицы знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано (Renzo Piano).

По ее словам, работы по восстановлению библиотеки стали для нее возможностью приобщиться к культурно-исторической памяти страны: на протяжении столетий Аль-Карауин был ведущим звеном культурных связей между Марокко и Европой.

В своей работе Шауни задействовала технологии с применением возобновляемых источников энергии, а именно солнечные батареи и водосборники.

Реставрация здания была насущной необходимостью, несмотря на то, что многие годы библиотека была открыта только для ограниченного числа посетителей: в строении не было современной водосточной системы, что негативно сказывалось на состоянии полов и стен, откуда даже торчала оголенная электропроводка.

Особую тревогу вызывала судьба манускриптов.

«Когда я впервые пришла в библиотеку, я была в шоке: в помещениях, где хранились рукописи VII века, никто не контролировал температуру и влажность, потолки потрескались…», — рассказала Шауни.

В ходе работ она старалась придерживаться сбалансированного подхода, позволяющего, сохраняя уважение к старинному зданию, преобразовать его так, чтобы оно снова стало местом распространения знаний и культуры.

Архитектор уделила особое внимание восстановлению фонтанов, которые находятся во дворе библиотеки и являются частью обширной системы водоснабжения старого города.

В обновленном здании библиотеки, помимо книгохранилищ, есть залы для лекций и конференций, лаборатория по реставрации рукописей, а также административные помещения и кафе.