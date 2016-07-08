В Индонезии можно помолиться в "мечети на колесах"

В индонезийской столице Джакарте по улицам стали курсировать мобильные мечети. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на The South China Morning Post.

«Мы были озабочены нехваткой мест для молитвы около футбольных стадионов, а также концертных и фестивальных площадок. Иногда люди и хотели бы помолиться, но условий для этого нет, и они решают пропустить намаз», — рассказал основатель компании-владельца «мечеть-мобилей» Хамза Фатдри.

Специальные фургоны, где можно помолиться, приезжают к крупным торговым центрам, на места проведения культурных фестивалей и спортивных мероприятий. В момент, когда мусульманину надлежит совершить намаз, боковые двери автомобиля открываются, из них выкатываются ковры, сооружается импровизированная сцена, на которой выступает имам. Верующим также предлагается кувшин с водой для ритуального омовения, а женщинам — специальные религиозные одеяния.

Каждая «мечеть на колесах» может принять до 100 верующих одновременно, всего их курсирует по городу четыре. Фургоны работают с 15.00 до 19.00, это позволяет верующим помолиться два раза из установленных мусульманским учением пяти.

Изначально планировалось, что мечети на колесах будут курсировать до окончания священного месяца Рамадан, но из-за популярности у столичных жителей было принято решение продолжить их ежедневную работу.