Рамадан продлили на один день

Шариатская комиссия при ДУМУ не увидела факт присутствия на небе молодого месяца. Согласно хадису пророка Мухаммада, мир ему, если не удалось увидеть новолуние после захода солнца в 29 день Рамадана, то следующий за ним день считается последним днем поста. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ).

Таким образом 6 июля в Украине мусульмане будут отмечать праздник «Ид аль-Фитр» (Ураза Байрам). Как сообщает ДУМУ, праздничная молитва состоится в киевской соборной мечети «Ар-Рахма» в 8.30.

Отметим, что 6 июля Ид аль-Фитр также будут отмечать в Саудовской Аравии, Египте, Иордании, Палестине и многих других странах мусульманского мира.