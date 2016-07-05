Муфтий Украины рассказал о традициях празднования дня Ид аль-Фитр

Праздничная молитва дня Ид аль-Фитр – это один из признаков Ислама, одна из отличительных особенностей уммы пророка Мухаммада (мир ему и благословение), ибо никто больше, кроме нас, не празднует его. В этой молитве верующий воздает благодарность Всевышнему Аллаху за возможность поститься и молиться в Священный месяц Рамадан. Этот праздник призывает нас к взаимному прощению обид, к милосердию, единству и чистоте душ, приводит Ислам для всех наставления Муфтия Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саида Исмагилова.

Первую праздничную молитву Посланник Аллаха (мир ему и благословение) совершил на втором году хиджры и после этого никогда не оставлял ее. Праздничная молитва является ваджибом, т.е. обязанностью для всех мужчин-мусульман и сунной для мусульманских женщин.

В арабском языке первый праздничный день, который приходится на первое число месяца шавваль, называется словом «Ид» - «возвращение», потому что верующие возвращаются от усиленного поклонения Всевышнему Аллаху, к заботам своей повседневной жизни.

Время праздничной молитвы наступает после восхода солнца на высоту, когда длина тени от предмета становится равна длине самого предмета. А истекает тогда, когда солнце войдет в зенит. В то время как в праздник Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) желательно совершить молитву как можно быстрее, так как после молитвы совершается курбан (жертвоприношение), в Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) желательно ее совершить чуть попозже.

После совершения праздничной молитвы имам поднимается на минбар и обращается к собравшимся с праздничной проповедью (хутбой). Слушать проповедь имама в праздничный день также обязательно, поэтому покидать мечеть сразу после молитвы, не слушая проповеди, недопустимо. Проповедь необходимо слушать молча, даже если язык, на котором обращается имам, вам непонятен. По окончанию хутбы желательно приветствовать и поздравлять всех единоверцев, с кем знаком и с кем незнаком.

Одним из важных моментов праздника является прощение былых обид и примирение между мусульманами. И лучшим перед Всевышним Аллахом является тот, кто первый подойдет, поздравит и протянет руку мира своему брату, с которым был в ссоре.

В праздничные дни у мусульман принято навещать родственников и друзей, угощать праздничными блюдами гостей и дарить подарки, особенно детям, чтобы они прочувствовали всю радость исламского праздничного дня. В современной Украине с Советских времен сохраняется традиция дарить детям подарки на Новый год и на День рождения, и многие мусульмане поступают так же. Хотя более правильно, чтобы родители радовали подарками детей именно на исламские религиозные праздники.

Среди многих народов, исповедующих Ислам, также есть традиция в праздничные дни посещать могилы умерших родственников. Это допустимо, если посещения могил будет происходить в соответствии с сунной пророка Мухаммада (мир ему и благословение) для того, чтобы читать дуа за умерших. Устраивать на могилах и кладбищах поминки, пикники, праздники, жертвоприношения и прочие мероприятия не соответствует исламской традиции и запрещено.