Согласно постановлению Европейского совета по фатвами и исследованиям, сегодня истекает последний день поста в месяц Рамадан. 5 июля, для мусульман благословен: утром в Исламских культурных центрах и мечетях ДУМУ «Умма» пройдут праздничные молитвы по случаю наступления праздника разговения — Ид аль-Фитр (тюрк. Ураза-байрам).

Мусульмане столицы начнут собираться в мечети киевского ИКЦ с 7.30 утра, чтобы совершить молитву. Аналогичные праздничные мероприятия пройдут в мечетях и исламских центрах других городов Украины, сообщает Ислам в Украине.

Для маленьких мусульман предусмотрена особая праздничная программа.

Ид аль-фитр — великий праздник окончания мусульманского поста, отмечаемый первого числа следующего за Рамаданом месяца. В этот день утром верующие собираются на совместную праздничную молитву в мечетях.

Для всех мусульман этот праздник также является временем анализа и осмысления своих достижений: как верующий провел дни поста, не потратил ли их на порицаемые поступки и досадные слова, всем ли он сердцем стремился стать лучше перед Всевышним? Поэтому Ид аль-фитр — это, прежде всего, подведение итогов достигнутого, а также ощущение себя частью единой мусульманской общины — уммы.

Заранее собираются средства для милостыни, чтобы малообеспеченные правоверные, получив эти пожертвования, также могли подготовиться к празднику. Такая социальная помощь называется закят аль-фитр (садакат аль-фитр), и она должна быть выплачена в течение месяца поста до начала праздничной молитвы. Закят аль-фитр (в этом году составляет 80 грн) — милостыня особая, ведь это обязательное условие принятия Всевышним поста каждого мусульманина и мусульманки, которые располагают средствами в размере более своих основных потребностей. Предоставляется от каждого члена семьи, даже за детей. Раздавать милостыню завещал сам Пророк (мир ему и благословение): «Пост в Рамадан висит между небом и землей, пока раб Божий не подаст надлежащей милостыни».

Празднование Ид аль-Фитр происходит с особым воодушевлением и сопровождается искренним угощением, подарками, посещением родственников и друзей.