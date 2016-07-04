Мусульманская молодежь Сингапура призывает заботиться об экологии

Сингапурская молодежная группа FiTree (ФиТри) встретила рамадан этого года новыми «зелеными» инициативами и провожает его в том же духе, побуждая мусульман вернуться к их истинному предназначению (фитре) быть управителями на земле (халифа филь-арз).

‪#‎BeginInRamadanBeGreenTillJannah (Начни в рамадан, будь «зеленым» до Джанны) — одна из инициатив группы вFacebook. Под этим хэштэгом мусульмане предлагают соверующим простые советы, которыми руководствуются сами, чтобы сделать этот рамадан началом экологически сознательной жизни, сообщает Ислам для всех.

Свою первую кампанию FiTree провели в мечетях в рамадане 2013 года, затем расширили и разнообразили свое поле деятельности путем сотрудничества с мечетями, медресе, организациями и студенческими молодежными обществами.

Среди главных проектов мусульманского экологического движения, заявленных на сайте, выделяются следующие:

- разъяснительная работа о способах экономии воды, согласно наставлениям Пророка (мир ему и благословение), в том числе, во время омовения (во время которого можно обойтись всего полулитром воды!), обеспечение массовых мероприятий переносными установками для омовения;

- организация походов по живописным местам для людей всех возрастов, чтобы открыть им глаза на красоту природы, заставить задуматься над ее ценностью и осознать свои обязанности перед ней;

- популяризация самодельных настольных игр из материалов, пригодных для переработки;

- организация «зеленых» ифтаров с использованием посуды, альтернативной одноразовой;

- проведение в школах, частных компаниях и других организациях бесед, формирующих простые и доступные экологически здоровые привычки;

- просветительская работа в соцсетях и социальная реклама.

«Мы создаем понимание того, что забота об экологии – это часть нашей религии, большинство наших проектов построены на сотрудничестве, мы на 100% добровольная некоммерческая организация и всегда открыты для новых участников и новых совместных проектов», — говорят активисты.