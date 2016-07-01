Муфтий Украины выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в стамбульском аэропорту

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов выразил соболезнования людям, чьи родные погибли в стамбульском аэропорту в результате теракта.

Об этом он написал у себя в Фейсбуке, сообщает "Час Пик".

"От имени мусульман Украины высказываю глубочайшие соболезнования родным и близким тех людей, которые погибли в результате теракта в стамбульском аэропорту "Ататюрк".

Этот грех и преступление было совершено в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан, когда верующие должны особо тщательно молиться, соблюдать пост, читать Коран, каяться в своих грехах и заниматься благотворительностью. Поэтому греховность этого преступления, еще больше чем в другое время, ведь месяц Рамадан - это месяц добра, любви, благотворительности, щедрости.

Молим Всевышнего Аллаха быть милостивым к погибшим. Выражаем свое сожаление и поддержку Турции и турецкому народу", - пишет Саид Исмагилов.