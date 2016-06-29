Пакистанские священники выпустили фетву, которая разрешает браки с трансгендерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.

Фетва в исламском праве — это позиция по общественному, политическому или правому вопросу, вынесенная уполномоченным лицом или органом или отдельным священником. Далеко не во всех случаях фетвы являются обязательными к исполнению, нередко они просто отражают точку зрения автора документа и не влекут правовых последствий.

Фетву одобрили не менее 50 священников, связанных с "малоизвестной", как подчеркивает издание, религиозной общиной Танзим Иттихад-и-Умма.

Согласно мнению авторов фетвы, трансгендер, "имеющий визуально различимые признаки мужчины", может жениться на женщине или на трансгендере, "имеющем визуально различимые признаки женщины", и наоборот. При этом трансгендер, "имеющий визуально различимые признаки обоих полов", не может вступать брак с кем-либо.

Также в фетве отмечается, что их нельзя лишать доли в наследстве, а родители, которые отказывают в этом праве своим трансгендерным детям, "навлекают гнев божий".

Кроме того, священники называют грехом любые действия, имеющие цель унизить, оскорбить или поднять на смех трансгендера. Также священники подчеркивают, что похоронные ритуалы для трансгендерных мусульман не должны отличаться от таковых для любого другого мусульманина.

Верховный суд Пакистана в 2009 году официально признал трансгендеров как "третий пол", обязав пакистанские власти ставить такую отметку в удостоверении личности. Это решение рассматривалось как решительный шаг в направлении улучшения положения трансгендеров в Пакистане, однако нападения на представителей этой социальной группы и убийства продолжаются.