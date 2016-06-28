В Кот-д’Ивуаре открыли масштабный исламский образовательный комплекс

Турецкая благотворительная ассоциация Deniz Feneri (Маяк) построила в Кот-д’Ивуаре образовательный комплекс «Халил Ибрахим Эртен» (город Абиджан) и мечеть в городе Ндуcи.

В церемониях открытия приняли участие генеральный консул Турции в Абиджане Саит Эврен Гюнер, генеральный секретарь ассоциации бизнесменов MÜSİAD Локман Октен, координатор MÜSİAD по внешним связям Севда Гюзел, меценат Бахаттин Эртен, турки, проживающие в Абиджане, представители НПО и местные жители, сообщает Ислам для всех со ссылкой на агентство Анадолу.

В комплексе, рассчитанном на 300 человек, будет шесть классов, где будут обучать также исламским наукам. В комплекс входят также мечеть, гостевой дом и медпункт