Состоялся первый официальный съезд мусульман Ровенщины

Это событие можно назвать историческим. Не так давно в областном центре была зарегистрирована мусульманская община, хотя приверженцы Ислама тут проживают давно и имеет развитые диаспоры, сообщает Духовное управление мусульман Украины.

Время съезда выбрано не случайно, месяц Рамадан — это месяц сплоченности и развития. Поэтому, встреча проходила в форме официального ифтара, после долгого дня Поста.

Данное мероприятие посетили представители Духовного управления мусульман Украины, Исламского университета, имам города Хмельницкого, СМИ.

По традиции мероприятие началось с чтения священного Корана. После чего уважаемые гости выступили со словами поздравления.

От имени ДУМУ с приветственной речью выступил шейх Хасан Ахатов: «То, что мы сегодня с вами собрались – признак, что Украина движется в правильном направлении. Мусульмане – это неотъемлемая часть многонационально и мультикультурного общества. Наша работа трудится на процветание справедливости в Украине и развитие сплоченности украинского общества, ведь каждый гражданин настолько ценен для страны, насколько он вкладывается в ее счастливое будущее. Пусть Создатель дарует баракят ровенской мусульманской общине, и она будет благим пример для окружающих».

Также слово взял имам города Хмельницкого Абдуль-Карим Мухаммедов. Он поздравил верующих с наступлением Священного месяца Рамадан и выразил большие надежды на общину Ровного. Пожелал ей процветания, сил и терпения в распространении добра.

После коллективного Вечернего Намаза собравшиеся разделили трапезу и теплой дружней обстановке делились своими впечатлениями и проводили время за беседой о благом.