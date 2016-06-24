На 24-й Международной экспозиции, посвященной Корану, покажут его перевод на китайский

Особого внимания заслуживает экземпляр Священного Корана в переводе на китайский язык, выполненный Мухаммадом Ма Цзянем (Muhammad Ma Jian) (1906-1978), исламским ученым из провинции Юннань, что на Юго-Западе Китая.

Работы мастеров каллиграфии со всего мира украшают 24-ю Международную экспозицию, посвященную Корану, которая проходит в иранской столице, сообщает со Ислам для всех ссылкой на Tehran Times.

В числе ведущих мастеров, которые демонстрируют на выставке свои прекрасные каллиграфические работы по мотивам Корана и хадисов, сербская художница Селма Мекич (Selma Mekic), художник из Бахрейна Али Хасан Альджад (Ali Hasan Aljad), Хусейн Юнес (Hussein Younes) из Ливана, афганец Мухаммад Мехди Мирзаи (Muhammad Mehdi Mirzaei).

Кроме того в работе экспозиции примут участие переводчики Священного Корана из Италии, России и Туниса, издательские дома Корана из Сирии, Ливана, Индонезии, художники и специалисты из Германии, Таджикистана, Пакистана и Азербайджана.

Согласно пресс-релизу организаторов, особого внимания заслуживает экземпляр Священного Корана в переводе на китайский язык, выполненный Мухаммадом Ма Цзянем (Muhammad Ma Jian) (1906-1978), исламским ученым из провинции Юннань, что на Юго-Западе Китая.

В рамках выставки, которая продлится с 21 по 28 июня, предусмотрено проведение ряда программ и культурных мероприятий.