Власти Мьянмы собираются называть угнетаемое мусульманское меньшинство не иначе как «народ, исповедующий ислам».

Официальным лицам Мьянмы теперь запрещено упоминать название народности «рохинья» — этим распоряжением министерства информации власти пытаются обойти больной вопрос с идентичностью рохинья и пресечь беспокойство во время предстоящего визита специального докладчика ООН по Мьянме Янги Ли (Yanghee Lee), пишет Ислам для всех со ссылкой на Aljazeera.

«Вместо слов "рохинья" или "бенгальцы" следует использовать выражение "народ штата Ракхайн, исповедующий ислам"», — говорится в соответствующем послании министерства с пометкой «секретно».

Одновременно министерство предлагает называть этническое большинство штата Ракхайн (ранее Аракан) не «араканцами», а «народом штата Ракхайн, исповедующим буддизм».

Экстремистски настроенные буддисты упорно протестуют против использования термина «рохинья» в адрес почти миллионной этнической группы, проживающей, в основном, в штате Ракхайн на западе страны.

Вместо этого непримиримые политические силы называют эту группу «бенгальцами», подразумевая, что они выходцы из соседнего Бангладеш (хотя народность рохинья живет в Мьянме не одно поколение), и отказываются предоставлять большинству рохинья статус официальных граждан Мьянмы.

В понедельник, 20 июня, ООН обнародовала доклад, в котором предупредила, что продолжающиеся нарушения прав рохинья могут быть расценены как преступления против человечества. При этом очевидно, что международная организация еще надеется на то, что новое правительство Аун Сан Су Чжи (Aung San Suu Kyi) сможет уладить межнациональные противоречия в штате Ракхайн.

Пока что Су Чжи не оправдала ожиданий правозащитников, упорно избегая прямого обсуждения этого острого вопроса и требуя дать ей возможность восстановить доверие между враждующими группами.

После конфликта, вспыхнувшего в 2012 году, десятки тысяч рохинья влачат жалкое существование в переполненных лагерях беженцев в штате Ракхайн. Они лишены права выезда, многие не имеют доступа к таким элементарным вещам, как медицинские услуги и образование.

ООН утверждает, что рохинья подвергаются целому ряду злоупотреблений со стороны органов безопасности государства, которое применяет к ним такие меры, как внесудебные казни, похищения, произвольные аресты и содержание под стражей, пытки и жестокое обращение, а также принудительный труд.