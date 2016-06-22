В Чернигове открыли мусульманскую мечеть

Ассоциация мусульман Украины, созданная выходцами из Крыма, совместно с мусульманами из других регионов, открыла свой филиал в Чернигове.

Об этом сообщил черниговский имам Абдула Коломиец.

По его словам, основной целью представительства ассоциации в Чернигове является помощь местным мусульманам в соблюдении требований Ислама.

«Главная задача – дать возможность местным мусульманам объединиться и изучать религию. Уроки религии будет давать имам. Обучение – основная цель», - отметил председатель Ассоциации мусульман Украины Елимдар Хайруллаєв.

Также известно, что Ассоциация мусульман Украины намерена обратиться к властям Чернигова с просьбой выделить участок на городском кладбище для захоронения верующих соответствии с нормами Ислама.

Высокий Вал